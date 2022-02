Vizi procedurali. Due parole che fanno sussultare chiunque lavora in ambito legale. A causa di vizi procedurali un imputato può essere scarcerato. A causa di vizi procedurali un processo o un’istruttoria possono anche ripartire da zero. E un organo di vigilanza super partes perdere di credibilità e ritrovarsi, anche se non ufficialmente, sfiduciato.

La vicenda è ormai nota: nelle scorse settimane il Consiglio della magistratura è stato «bacchettato» da una sentenza del Tribunale d’appello, che ha accolto il ricorso della procuratrice pubblica Marisa Alfier, che avrebbe dovuto finire sotto la lente dell’organo di vigilanza. Di diverso avviso la corte, la quale ha ricordato che proprio a causa di alcuni vizi procedurali nello stilare i preavvisi negativi alla rielezione - tra gli altri - della...