Due date storiche. Il 5 marzo 1946, al Westminster College di Fulton nel Missouri, Winston Churchill tenne un lungo discorso in cui affermò testualmente: «Da Stettino sul Baltico a Trieste sull’Adriatico una cortina di ferro è discesa sul continente». Iniziava ufficialmente la Guerra fredda tra Stati Uniti e URSS, durata fino al 9 novembre 1989 con il crollo del Muro di Berlino. Altra data: il 1. luglio 2021 dai microfoni di una piazza Tienanmen gremita di folla il presidente cinese Xi Jinping ha parlato per un’ora in occasione delle celebrazioni dei cent’anni del Partito comunista cinese sostanzialmente per ricordare che: «Il popolo cinese non ha mai oppresso nessuno e ora non permetterà ad alcuna forza straniera di intimidirlo, prevaricarlo, soggiogarlo, renderlo schiavo. Chiunque volesse...