Parlando di coronavirus si ricorre spesso all’immagine della guerra, all’espressione «siamo in guerra». Ne fa ampio uso il presidente Macron nei suoi appelli ai francesi per sottolineare la gravità del momento. Pur riconoscendo le esigenze della retorica la comparazione è fuorviante, addirittura pericolosa perché dà un giudizio sbiadito della guerra e delle sue conseguenze. Ormai solo noi della quarta età manteniamo il ricordo, anche se di ragazzini o adolescenti fortunatamente svizzeri.

Nell’ultima guerra mondiale (1939-1945) 55 milioni sono stati i morti, cifra non certo comparabile con quella della pandemia anche se dovesse continuare per qualche tempo. Città bombardate – magari senza motivo strategico come Dresda – con quartieri ridotti in macerie, civili morti. Villaggi distrutti con il...