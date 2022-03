Che la guerra sia un affare, è un’affermazione diffusa ma più legata a un luogo comune che alla realtà concreta. Può esserlo per alcuni segmenti, ad esempio dell’industria delle armi e delle forniture agli eserciti. Ma non certo per le economie nel loro complesso. Le ricostruzioni che seguono le guerre possono dare opportunità come dicono le analisi più ciniche, ma solo dopo che ci sono state perdite umane, distruzioni, danni anche economici. È vero che nel fiume della Storia si sono viste anche guerre determinate da ragioni economiche e mercati conquistati con la forza brutale delle armi. Ma proprio il corso del tempo si è incaricato di mostrare che, senza alcun dubbio, la conformazione migliore anche per le economie è quella data dalla pace e dalle libertà, per gli esseri umani e per i commerci....