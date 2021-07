Giovedì scorso il WWF e un locale comitato per la salute hanno chiesto di nuovo il fermo dell’«area a caldo» delle acciaierie di Taranto in Puglia, un provvedimento che ne provocherebbe la chiusura. L’episodio conferma ancora una volta quale paradossale partita si stia giocando ormai da decenni riguardo al principale stabilimento di un’azienda che, oltre a essere la maggiore d’Europa nel settore, nel 2016 dava lavoro in Italia a 14.690 persone, oggi ridottesi a 8.200, e aveva fatturato 2,2 miliardi di euro.

È ovvio che l’industria deve rispettare l’ambiente e che la siderurgia pone specifici e complessi problemi al riguardo. Un tempo infatti non c’era la sensibilità ambientale che per nostra buona sorte c’è adesso. Quindi non solo il padrone cattivo, ma tutti quanti - governo, operai e sindacati...