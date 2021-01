Alle brutte notizie della chiusura di molteplici attività commerciali se n’è aggiunta un’altra che non esitiamo a definire pessima, anzi, triste. La decisione di tornare a blindare le case per anziani (e a impedire le visite negli ospedali) ci riporta di fatto ai piedi della scala, alla primissima fase del coronavirus, quella che ci aveva costretti tutti a casa azzerando i contatti sociali cancellando gli incontri intergenerazionali, quelli che piacciono ai bambini e che fungono da linfa vitale per gli anziani.

Da settimane si registra una escalation di inquietudine per effetto delle nuove varianti del virus (inglese, africana, ora arriva la brasiliana e chissà quante ancora ne dovremo contare); e la diffusione «dell’inglese» in una Casa anziani ha fatto scattare il grado di massima allerta...