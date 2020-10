Ieri, non so per quale motivo, mi sono messo a guardare la finale di Coppa dei Compioni tra Nottingham Forest e Amburgo. Tra un libro mangiucchiato dal mio cane (grazie Momo che alleggerisci la mia biblioteca) e un altro mi sono ritrovato Il Maledetto United. Libro strepitoso. E allora, pensando all’allenatore Brian Clough, mi sono guardato la finale del 1970-1980. Che partita, un calcio completamente diverso. Un aspetto in particolare mi ha rubato l’occhio: i numeri. Dall’uno all’undici per i titolari. Lo stopper aveva il suo numero, la mezz’ala il suo, così come il centravanti e la prima riserva. Bellissimo. Sempre negli scorsi giorni, tra uno spostamento e l’altro, mi sono trovato nei pressi di uno stadio in cui giocavano dei ragazzini. Ebbene, nessuno indossava una maglietta con un numero...