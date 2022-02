A differenza di quanto accaduto quattro anni or sono, quando una vera e propria mobilitazione popolare ostacolò e alla fine respinse l’iniziativa sull’abolizione del canone radiotelevisivo - poiché una sua approvazione avrebbe significato un notevole ridimensionamento del servizio pubblico - il pacchetto di misure a favore dei media privati non ha goduto di eguale partecipazione da parte dei cittadini, sebbene la questione di fondo sia praticamente la stessa. Nel dibattito delle ultime settimane sono state molto attive, persino euforiche, le voci contrarie ai sostegni; mentre quelle che spiegavano con buon senso le ragioni per cui sarebbe stato meglio approvare una Legge di aiuto ai media, per quanto imperfetta, sono state guardate, a torto, con sufficienza. Caso da manuale in cui i piromani...