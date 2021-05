Ieri si è tenuta la prima Giornata nazionale del clima in Svizzera: una data significativa per ambiente, sostenibilità e futuro, e altresì una manifestazione che ha visto l’intervento di quaranta esperti sulla Piazza federale a Berna oltre a una lunga serie di eventi a sostegno. L’happening ha avuto il patrocinio di alcune tra le più importanti aziende nazionali, dal settore energetico a quello bancario o delle comunicazioni, a riprova di come il green marketing o marketing ambientale rappresenti attualmente una leva economica strategica e questo grazie alla crescente sensibilità da parte dei cittadini e dei consumatori verso il mondo dell’ecosostenibilità. Il cambiamento di paradigma, a livello planetario, è ormai sotto gli occhi di tutti e impone nuove strategie di gestione e uno sforzo organizzativo...