A tenere banco in questi caldi (e temporaleschi) giorni di mezza estate è ancora la vaccinazione degli operatori sanitari. Con una lettera inviata ai direttori delle strutture di sua competenza, il medico cantonale Giorgio Merlani ha voluto sensibilizzare sull’importanza, dal lato dell’utenza, di avere a disposizione a partire dal 1. agosto il dato sulla percentuale di vaccinati tra quei collaboratori a contatto con pazienti e ospiti delle medesime strutture. In sostanza, si chiede a queste ultime di dichiarare pubblicamente «quanto» sono vaccinate (senza far nomi, ci mancherebbe). Un’iniziativa, quella di Merlani, che farà a dir poco storcere il naso a coloro che si rispecchiano in una società libera e liberale all’estremo (i «free vax») e che – nel contempo – metterà ancor più sotto pressione...