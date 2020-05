Quello dei generi è un terreno scivoloso, a tratti minato. Ma assumiamo il rischio, anche perché ci mettiamo a ruota di una bella analisi del quotidiano di Madrid «El País». L’emergenza sanitaria di questi tre mesi ha posto sotto esame capi di Stato e di governo quanto a capacità di conduzione e gestione delle crisi. Cosa emerge? I giudizi sono soggettivi, ma non mancano elementi oggettivi. Regina Elisabetta a parte, sono svettate prime ministre o presidenti come Ardern (Nuova Zelanda), Solberg (Norvegia), Tsai Ing-wen (Taiwan), Frederiksen (Danimarca) e naturalmente Angela Merkel. Hanno arrancato o fatto cilecca gli uomini forti o della provvidenza, i capipopolo: da Trump a Johnson, da Putin a Xi Jinping, per tacere dei più impresentabili Bolsonaro, Duterte, Ortega, Obrador. Il giornalista...