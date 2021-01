In uno dei momenti più suggestivi (il tono ironico è purtroppo inevitabile) del rusticano e berciante dibattito di qualche giorno fa nell’aula del Senato, al culmine dell’ultima crisi politica italiana, forse qualcuno, come chi scrive, sarà rimasto colpito da un episodio marginale ma di certo emblematico di una deriva culturale che la dice lunga sul tempo in cui ci è dato di vivere. Il punto più «alto» dell’aggressivo intervento di uno dei due personaggi chiave della sfida istituzionale è stato infatti impreziosito dalla citazione di un episodio de I Malavoglia che ha destato nell’osservatore una fastidiosa sensazione di imbarazzo. Come accade di frequente anche in molti contesti quotidiani, l’unica desolante impressione destata da quel riferimento letterario è stata infatti la verosimile...