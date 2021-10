Ancora una volta la Svizzera tenta di pigiare sull’acceleratore nella lotta contro la pandemia e lo fa innanzitutto riconoscendo un proprio errore tattico: ieri il Consiglio federale ha annunciato che la velleitaria - e diciamocelo, un po’ degradante - proposta di un bonus di cinquanta franchi per chiunque avesse convinto un’altra persona a vaccinarsi verrà abbandonata. Gli stessi Cantoni si erano detti scettici a proposito. Ora, di nuovo, si cambia passo: meno superficialità, più efficacia. Berna punterà a facilitare al massimo l’accesso alla somministrazione del vaccino. È l’ennesimo tentativo di mettere all’angolo la pandemia una volta per tutte, sulla scorta di quanto è avvenuto in altri Paesi che hanno riaperto praticamente ogni settore grazie ai risultati di una campagna vaccinale che...