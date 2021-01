Il giorno del vaccino è arrivato. Oggi il Ticino passerà dalle parole ai fatti, con il via alla campagna di immunizzazione della nostra piccola grande comunità che ha conosciuto gli effetti dirompenti di questa pandemia prima di tutti in Svizzera. Il 4 gennaio 2021 non è un giorno simbolico o di propaganda vaccinale come abbiamo visto fare un po’ ovunque con personalità che si sono prestate per mostrarsi sorridenti a fotografi e cameraman, ma concretamente della ripartenza. Sostanzialmente di quella che speriamo possa essere una lenta ma progressiva rinascita delle nostre abitudini sociali e di vicinanza a parenti ed amici. Quelle persone che oggi siamo costretti ad evitare, nel migliore dei casi ad incontrare indossando la mascherina, mantenendo la cosiddetta distanza sociale che, a dispetto...