C’è stato un tempo in cui si rischiava la salute per la libertà. E si dava la vita per liberarsi dalle dittature. Oggi si rischia la libertà per la salute? Interrogativo di fondo che rimarrà anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria. Le democrazie occidentali, in misura diversa, sono state costrette, per sconfiggere un nemico invisibile, a restringere temporaneamente i diritti dei propri cittadini. Anche le più riottose e libertarie - come la Svezia per esempio - si sono alla fine piegate, almeno in parte, allo stato di necessità imposto dalla pandemia. Alcuni Stati americani, quelli in cui Trump ha più seguito, si sono però ribellati al lockdown ritenendolo un’inaccettabile privazione dell’iniziativa economica.

Le democrazie europee, seppur in ordine sparso, hanno fatto affidamento sul senso...