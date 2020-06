Adesso siamo arrivati anche al Family Act, un «disegno di legge» (ossia un progetto di legge del Governo) che ufficialmente si chiama «misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia», ma che lo stesso premier italiano Giuseppe Conte chiama appunto così in inglese sia in Parlamento che nelle sue conferenze stampa.

D’altra parte l’abitudine a usare l’inglese, non di rado in modo maccheronico, al posto dell’italiano - forse credendo di dare così un tono più forte e moderno a ciò che si dice - nasce ben prima di questo Governo e di questa maggioranza. Basti pensare al Family Day che ebbe luogo a Roma nel maggio 2007 per iniziativa di forze sociali molto lontane da quelle che trovano espressione politica nei partiti che sostengono il Governo ora in carica. D’altra parte l’enfasi sull’inglese...