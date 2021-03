Doveva essere meraviglioso ieri il panorama che si ammirava dall’ultimo piano del grattacielo milanese della Regione. Ma il cielo di Lombardia, «così bello quando è bello», non credo sia apparso tale all’amministrazione presieduta dal leghista Attilio Fontana. E nemmeno a tanti cittadini, purtroppo. Troppe nuvole nere. Ancora troppi contagi. Il governo della più grande Regione italiana è sotto accusa. Per i ritardi nelle vaccinazioni e per una serie di errori e sottovalutazioni. Ma non bisogna dimenticare che la Lombardia è stata colpita per prima, e duramente, da un nemico sconosciuto. Ha reagito «a mani nude». O meglio, all’inizio, senza protezioni, mentre altri, non solo in Italia, si ritenevano geograficamente immuni e la guardavano persino con un certo sospetto. Ma è anche vero che quasi...