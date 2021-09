La sinistra ha dovuto incassare un’altra sconfitta su tutta la linea in tema fiscale. L’iniziativa della Gioventù socialista diceva di voler difendere gli interessi del 99% della popolazione. Ma alle urne solo un votante su tre l’ha approvata. Come sei anni fa, quando con un verdetto popolare ancora più pesante venne bocciata l’iniziativa per tassare le eredità milionarie a favore dell’AVS, nessun cantone ha sostenuto la richiesta di chiamare alla cassa i contribuenti più facoltosi. Con quella proposta, l’iniziativa «99%» aveva in comune due cose: il sapore confiscatorio e le incognite che avrebbe comportato una stretta tributaria. Il voto di ieri è quindi un’ulteriore dimostrazione che il sistema fiscale è ben accolto dalla popolazione e che proposte radicali e sbilanciate – l’ultima in particolare...