«Non voglio la mia foto nei vostri uffici. Il presidente non è un’icona, un idolo o un ritratto. Appendete la foto dei vostri bambini, e guardate a loro ogni volta che vi troverete a dover prendere una decisione».

Volodymyr Zelensky in questo momento è da qualche parte, a Kiev. Le sue parole di inizio mandato, lette oggi, suonano come una risposta a chi ancora lo definisce «eroe per caso». Ma il caso c’entra poco o nulla, in questa storia. Perché Zelensky non è diventato presidente ucraino per qualche strano gioco del destino. Ha voluto diventarlo, pur conscio della condizione del suo Paese. Con ambizione e consapevolezza; una consapevolezza frutto della sua prima carriera, di attore, comico, autore satirico. E chi fa satira - oddio, chi sa farla -, conosce per forza di cose il peso del potere,...