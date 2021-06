A circa 200 metri dall’hotel che ci ospita nella città vecchia di Bucarest, in una piazzetta che immette su Strada Lipscani, è presente una scultura. Una scultura in bronzo che riproduce la celebre Lupa capitolina. A donarla a re Carlo I di Romania, nel 1906, fu proprio la municipalità di Roma. Un omaggio simbolico al regno e alle radici comuni. E a poche ore da Francia-Svizzera, ottavo di finale dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, la tentazione di aggrapparsi alla simbologia è forte. Nella Città eterna, oramai dodici giorni fa, l’Europeo della Svizzera ha infatti conosciuto la madre delle sconfitte. Nel derby con l’Italia, affrontato con scarsa umiltà e impreparazione, sofferto per novanta minuti e archiviato con un pizzico di vergogna.

Da quella lezione, staff e giocatori rossocrociati...