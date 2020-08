Alla figura della Madonna sono dedicate innumerevoli opere e la simbologia accompagna spesso le immagini della Vergine, da sola o con il Bambino, come in questa di Pierre Mignard, autore pregevole e ritrattista ricercatissimo, che pone al centro l’uva come simbolo cristiano. È uno dei simboli eucaristici; dall’uva esce un simbolo della Passione. L’uva rappresentava il popolo di Israele e la vite e i tralci sono un’evocazione potente delle diramazioni di Dio nell’uomo. «Scendi dall’alto Vergine solenne / a indicare che il frutto porta vita / a chi di lui si nutre» sono i versi che possono accompagnare l’immagine di questo autore che è stato un irrequieto ma lineare nelle sue opere, in una Francia che aveva ereditato tanti influssi medicei con le sue due regine, Caterina e poi Maria De’ Medici,...