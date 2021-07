Il Ticino crede fortemente nell’elettromobilità. Altrimenti non si spiegherebbe la conferma del credito quadro finalizzato ad incentivare l’acquisto di veicoli a propulsione integralmente elettrica e all’installazione di colonnine per la ricarica al domicilio. La prima esortazione in moneta sonante per quei cittadini intenzionati ad abbandonare la classica vettura a motore termico era giunta nel 2018 con una dotazione di 3 milioni di franchi, mentre ora che questa prima iniezione si sta esaurendo, il Governo è pronto a metterne a disposizione quasi quattro volte tanti, esattamente 11 milioni. Soldi pubblici che andranno a chi immatricolerà una nuova vettura elettrica (una dotazione di 2.000 franchi, a patto che uno sconto di pari entità venga riconosciuto dal rivenditore del veicolo). Il Consiglio...