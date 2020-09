Qual è il valore di una medaglia olimpica? Da un punto di vista materiale, tenendo conto del metallo di cui è composta, è stato calcolato che quella d’oro di Rio de Janeiro (in realtà è argento placcato d’oro) valesse circa 550 euro, quella d’argento 250 e quella di bronzo 3 euro. Bazzeccole in confronto al valore simbolico che assume la conquista di un alloro olimpico. Sentimentalmente, una medaglia vinta alle Olimpiadi oggi non ha prezzo, anche se è notorio che qualcuno è arrivato a privarsene per necessità economiche. Nel 2003 il pugile ucraino Vladimir Klitschko ha venduto, pare per un milione di dollari, l’oro olimpico che aveva conquistato ad Atlanta nel 1996.

Quanto può valere, simbolicamente, la prima medaglia mai conquistata da un atleta ticinese ai Giochi olimpici? Dal punto di vista...