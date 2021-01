Ricordiamoci di non dimenticare. Soprattutto in un anno come questo – che ha visto i nostri vecchi rinunciare alle più basilari libertà a causa della minaccia pandemica – è auspicabile e doveroso anche verso di loro focalizzare ancora di più la nostra attenzione sul tema della memoria e sul necessario sforzo del ricordo e della sua trasmissione. Mai come oggi, infatti, la pratica della memoria è pericolosamente sotto tiro: velocità, fake news, social media pervasivi e fuori controllo, eccessiva fiducia nello stoccaggio digitale non solo delle informazioni ma pure dei sentimenti rappresentano delle minacce, tra tante, a un uso della memoria che non sia solo di circostanza o strumentale. Eppure la memoria, ognuno di noi nel profondo lo sa, rimane una e una sola, e permette alla nostra comunità...