San Valentino e gli incantati seguaci che domani celebreranno la sua festa non la prendano male, ma l’amore è ambiguo. Essendo il re dei sentimenti, come tutti i sovrani, è potente e complicato e, tra superiore benevolenza e bieco capriccio, ci delizia e tormenta perché fondamentalmente ci domina e sottomette. Se per caso non lo fa, checché ne dicano i viveur senza vincoli e lacciuoli, è anche peggio. Scriviamo queste righe col freno a mano tirato, perché quando la macchina delle riflessioni si avvia lungo questo roseo crinale è un attimo finire a testa in giù nei dirupi del melodramma. Ma, anche qui, l’amore che ci fa sentire come dei, non ha riguardi per la nostra dignità e a volte può trascinarci nel ridicolo. Puoi essere Belen Rodriguez o il Gobbo di Nôtre Dame, Dante che decanta Beatrice...