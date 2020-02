Servono davvero i “guardiani del mondo”? In teoria sì. Senza una mano tesa dall’America sarebbe stato arduo, per l’Europa, liberarsi dalla follia del nazismo e del fascismo. Quando una parte del pianeta chiede solidarietà al resto del mondo è un sollievo che ci sia qualcuno in grado di intervenire. Ma oggi chi può farlo? Le Nazioni Unite non ci riescono, l’Europa è assente. Quindi,...