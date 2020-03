Ogni anno nei Caraibi e nel sud degli Stati Uniti si aspettano uragani e cicloni tropicali di varie intensità. Ma anche altrove veniamo a sapere di tifoni e maremoti quando non addirittura di tsunami, di piogge torrenziali, esondazioni, allagamenti. E non possiamo dimenticare i terremoti con le loro vittime, le eruzioni vulcaniche, il tutto talvolta aggravato dall’incuria insipiente dell’uomo. La tragedia degli incendi australiani ha stupito in modo particolare chi non sa che annualmente in quell’esteso continente vi sono importanti incendi causati dalle arsure e complicati dalla mancanza di acqua e dalla fragilità del suolo.

Tutto questo parlando del presente e del passato recente, ma se ci addentriamo nella preistoria si sono avverati altri avvenimenti, forse anche di dimensioni che non riusciamo...