C’è ogni volta una profonda sensazione di impotenza davanti alla natura che si scatena e che all’improvviso ci scarica addosso torrenti di pioggia e micidiali sassi di grandine, facendoci sentire inermi e impreparati: una sensazione che in questa estate così atipica e sfortunata abbiamo già provato in più occasioni e in diversi luoghi da nord a sud del nostro cantone, che ieri si è di nuovo trasformato da cartolina soleggiata e spensierata a paesaggio grigio e sinistro. E il pensiero non può non andare, oltre ai viaggiatori intrappolati sulle strade, anche a quei turisti, e sono tanti, che hanno scelto il Ticino per le loro vacanze, magari in un campeggio nei pressi di corsi e specchi d’acqua, ora ingrossati e minacciosi.

Chi accusa di isterismo coloro che denunciano il cambiamento climatico...