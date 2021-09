Anche a questo giro, Mattia Bottani ha dovuto riporre nel cassetto il sogno di vestire la maglia della Nazionale. Oddio, ci speravano in pochi. Forse nemmeno lui. Di più: la sua mancata convocazione ha sicuramente fatto meno rumore rispetto a quelle di Antonio Marchesano o Valentin Stocker, giusto per buttare lì un paio di nomi «snobbati» dal ct Murat Yakin. A differenza della Federazione elvetica, il Pibe bianconero non si è comunque fatto pregare e ha deciso di giocare un’altra importante partita. Quella a favore della campagna vaccinale in Svizzera. Sì, il numero 10 del Lugano è uno dei volti televisivi che proprio in questi giorni sta sensibilizzando la popolazione ticinese a proteggersi e a proteggere. «La squadra rossocrociata invece non può farlo, poiché vincolata contrattualmente ai...