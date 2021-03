Nessun eccesso di euforia, nessun sorriso troppo ostentato. L’atmosfera, in casa Svizzera, è piuttosto tiepidina. Ai limiti del surreale, considerando la storica vittoria ottenuta all’esordio contro l’Inghilterra, uno dei pesi massimi del calcio non solo europeo, ma addirittura mondiale. Un successo che apre scenari interessantissimi in questa fase a gironi dell’Europeo U21, e che - con sole due partite rimaste - non lascia ampi margini di manovra a chi si ritrova a dover rincorrere per ricucire lo strappo. I volti della delegazione rossocrociata, però, restano impassibili. E a noi, come ad uno sventurato giornalista che nel 2009 - durante la finalissima della NBA - pose lo stesso quesito al compianto cestista Kobe Bryant, verrebbe da chiedere: «Ma non siete felici? Perché non sorridete?»....