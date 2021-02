«Non capisco certo catastrofismo quando si parla di cambiamenti climatici e regioni alpine». «La neve non sparirà dalle nostre montagne». A dirlo è uno dei maggiori esperti svizzeri ed europei di previsioni e rischi di valanghe e studioso dell’evoluzione della neve Robert Bolognesi, che in questi giorni di rischio di valanghe è in missione ad Anzère, in Vallese. Il ricercatore – laureato al Poli di Losanna con una tesi sui modelli di previsione di catastrofi, ricercatore presso l’Istituto federale per la neve e le valanghe e oggi direttore dell’Istituto Meteorisk a Sion – mette in guardia da un uso ideologico e fuorviante dei modelli predittivi riguardanti le conseguenze del riscaldamento climatico per il nostro Paese. E invita a distinguere bene ciò di cui si parla. Il «Rapporto sugli scenari...