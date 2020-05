Non sono rimasti ingessati nella retorica pandemica del «tutto non sarà più come prima» e nonostante la crisi del coronavirus, con il suo impatto anche sui trasporti pubblici che avrebbe potuto indurre a far melina, i deputati della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio hanno tirato dritto e confermato il progetto del Governo. Così la prossima settimana il Parlamento cantonale, nel distanziamento sociale del Palazzo dei congressi di Lugano, si ridesterà dal letargo democratico discutendo un messaggio che avrà un’incidenza concreta nella vita delle persone e nello sviluppo del Ticino: il potenziamento del trasporto pubblico urbano e regionale sia su rotaia sia su gomma che entrerà in vigore il prossimo anno contestualmente all’apertura della galleria ferrovia di base...