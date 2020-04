Ci apprestiamo ad affrontare quella che potrebbe essere l’ultima settimana di lex Ticino nella gestione della crisi da coronavirus. Il Consiglio federale ha già comunicato cosa cambierà a livello nazionale tra sette giorni, precisando che l’eccezione delle misure restrittive concessa al nostro Cantone scadrà alla mezzanotte di domenica e l’ipotesi di una nuova proroga al momento non viene considerata. Da allora, nelle intenzioni di Berna e dai rumors che si sentono in queste ore a sud delle Alpi, anche il Ticino dovrebbe essere Svizzera e la riapertura di alcune attività diventare realtà. Si apre una fase delicata ma le misure igienico-sanitarie e di protezione per la nostra salute e quella degli altri dovranno rimanere rigorose. Abbiamo imparato a stare a casa per giorni quando questo comportamento...