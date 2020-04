La strategia ticinese contro il coronavirus è stata impostata su due obiettivi resi chiari da una sistematica loro mediatizzazione: rallentare la diffusione del virus ed evitare che il sistema sanitario potesse trovarsi in situazione di collasso. In virtù dei due obiettivi sono state prese misure coerenti con quella strategia. Le principali sono state (a) di carattere igienico-sanitario: da una parte lavare e disinfettare mani e superfici e al primo sintomo chiamare il proprio medico e poi seguire i suoi consigli e dall’altra un’urgente ripianificazione delle strutture dell’Ente ospedaliero (finalmente possibile); (b) di carattere comportamentale: tutti a casa, soprattutto gli anziani, distanza di sicurezza (prima un metro ora due) e di conseguenza (c) anche di carattere sociale: scuole chiuse,...