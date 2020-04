La giungla è entrata in città: con queste parole Ilaria Capua, un’autorevole scienziata italiana attualmente negli Stati Uniti, ha descritto la vera causa della pandemia COVID-19 che sta imperversando in buona parte del pianeta. Che cosa intendeva? Che - data per scontata l’origine animale del virus e il suo passaggio successivo all’uomo con relativo mutamento genetico - tutto ciò è avvenuto a causa di un fatto preciso: dell’avvicinamento estremo tra habitat umano e habitat animale verificatosi negli ultimi decenni sull’intero pianeta. Infatti, a causa soprattutto del sommarsi della crescita demografica e dell’urbanizzazione, dell’aumento degli insediamenti industriali e insieme della superficie dei terreni messi a coltura per soddisfare l’aumento di richiesta di cibo, a causa del sommarsi...