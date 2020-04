Da quando il ritmo di diffusione del coronavirus è rallentato e in alcuni Paesi, come il nostro, le curve cominciano ad indicarne una discesa, si è aperta la corsa a riaprire gradualmente le attività per attutire la portata della pandemia economica che si prospetta all’orizzonte e soprattutto per evitare che la prevista recessione sfoci in una crisi finanziaria e quindi in una depressione di lunga durata. A tale scopo giustamente sono stati già infranti tutti i limiti ritenuti finora invalicabili: i Governi hanno stanziato centinaia di miliardi per mitigare gli effetti economici e sociali, mentre le banche centrali stanno irrorando di liquidità i mercati finanziari con il fine di finanziare la crescita della spesa pubblica e quindi evitare un possibile aumento del costo del denaro, per sostenere...