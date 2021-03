Da ieri la Lombardia è tornata in zona arancione. Bar e ristoranti hanno chiuso di nuovo. Solo asporto. Ma per la prima volta, sempre da ieri, una regione italiana è bianca: la Sardegna. Tutto aperto, solo obbligo di mascherina e distanziamento. L’Italia affronta quella che appare come una terza ondata con un sentimento misto: tra disciplina resistente, rassegnazione fatalista e qualche assembramento di troppo. Le paure e le ansie non hanno però confini. Quando saremo tutti vaccinati, si spera presto, valuteremo meglio anche le conseguenze di natura psicologica della pandemia: nuove solitudini ma anche un più forte senso di comunità. Un anno fa, davanti ai primi casi e alle conseguenti chiusure, avemmo tutti un moto di incredulità. Era l’altra faccia (arrogante) dell’uomo contemporaneo, troppo...