Sta succedendo quel che non doveva succedere: la COVID-19 viene da molti equiparata alla peste del terzo millennio. Non lo è e non lo deve diventare nelle nostre menti. I medici ce lo hanno detto più volte, lo ripetono pacatamente, non c’è motivo di dubitarne: nella grande maggioranza delle persone che contraggono il virus la malattia ha un decorso lieve, molti nemmeno se ne accorgono. Due sono invece – ce lo dicono ancora gli esperti – i problemi seri: a) il contagio delle persone vulnerabili (gli anziani e chi, giovane o meno giovane, ha certe patologie); b) la velocità con cui il virus si propaga. Entrambi questi problemi possono avere conseguenze molto gravi: il decesso del paziente vulnerabile; il sovraccarico degli ospedali (con il rischio che non tutti i pazienti possano essere curati)....