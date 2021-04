Quando mi imbatto in articoli o interviste sulla parità di genere (ne proponiamo una nel CorrierePiù) applaudo ma mi sento un po’ inadeguato. Sgombro il campo dagli equivoci: sono un convintissimo fautore dell’uguaglianza dei diritti fra donne e uomini. Correndo il rischio di far inorridire i benpensanti, non mi imbarazza definirmi “maschio femminista”. Anche i maschi, infatti, possono essere difensori credibili delle rivendicazioni femminili: nessuno li può accusare di farlo per tutelare i propri interessi.

Certo, poi, a ben guardare promuovere una società che riconosce un pari trattamento alle persone indipendentemente dal loro sesso (ad esempio nei salari) è un vantaggio per tutti. Lo illustra bene Tiziana Ferrario nella summenzionata intervista: «Una maggiore parità fa crescere il PIL dei...