Quest’anno è andata così: il coronavirus ha dettato le regole anche per la Pasqua per la maggior parte di noi, che è rimasta in casa, obbediente, ligia alle indicazioni fornite da chi di dovere a più riprese, attraverso appelli effettuati utilizzando ogni forma di comunicazione. Pranzi ristretti, nuclei familiari decimati: genitori da una parte, figli e nipoti, altri congiunti dall’altra, anche se abitanti a cinque minuti di strada gli uni dagli altri.

Da collante, ha fatto soprattutto il cellulare con le videochiamate che di questi tempi rappresentano uno dei mezzi principe per sopperire all’impossibilità di spostamenti e mantenere i contatti. A Pasqua, come a Natale, è tempo di auguri, che una volta arrivavano per posta con cartoline che raffiguravano non di rado splendidi disegni e riportavano...