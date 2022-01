Le sue sfuriate, sulla panchina del Ginevra, hanno fatto la storia dell’hockey svizzero degli ultimi vent’anni. Le litigate con gli arbitri – leggendarie quelle con Danny Kurmann –, le porte delle panchine sbattute con violenza, lo sguardo truce. Chris McSorley, a Lugano, sembrava essersi dato una calmata, finanche eccessiva. Sempre composto, sempre pacato, mai fuori dalle righe. Sabato scorso, nella ultime battute della sfida contro il Berna, qualcosa è cambiato. Si è rivisto il Chris vecchio stile: un diverbio con un direttore di gara punita con una penalità di partita, ma il coach canadese rimane al suo posto. «I just have one question», ho solo una domanda. Sì, il fuoco sacro scorre ancora nelle vene di Chris: la passione, ora che la stagione regolare sta entrando nella sua fase decisiva,...