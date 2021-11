Il Consiglio federale per bocca del consigliere Guy Parmelin ha invitato qualche settimana fa aziende e privati a prepararsi alle gravi conseguenze di una penuria energetica prevedibile per il 2025. C’è da rimanere esterrefatti. Ma come, lo stesso Consiglio federale con una legge del 2018 (tre e non trent’anni fa) aveva formulato la «strategia energetica 2050» che non faceva presagire nulla di tutto ciò. Per la correttezza non possiamo dare la colpa solo al Consiglio federale. Al Consiglio nazionale 120 deputati hanno sostenuto la proposta. E vediamo di non accollare le responsabilità esclusivamente a sinistra e verdi coerenti con il loro pensiero. La legge è passata grazie all’appoggio totale del PPD (oggi Alleanza del Centro) e di gran parte dei deputati liberali. Al Consiglio di Stato ha...