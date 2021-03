Il Monte Ceneri non esiste più, come barriera fisica. Traforato da strada e ferrovia, attraversarlo è un lampo, quindici minuti di treno da Bellinzona a Lugano, venti minuti di auto da Bellinzona Sud a Lugano Nord. Eppure continua ad esistere una divisione psico-geografica fra sopracenerini e sottocenerini (ne sanno qualcosa i politici alle prese con le liste elettorali). Persistono miti e diffidenze, «con quella faccia un po’ così che abbiamo noi» del Sopraceneri (o del Sottoceneri) e Ambrì e Lugano, liberali e radicali, Officine e piazza finanziaria, impiegati di governo e fiduciari-faccendieri in abito scuro, giudizi e pregiudizi. Il Monte Ceneri è lo zenit della nostra piccola storia di repubblica e popolo, anche perché lassù svettò per decenni l’antenna di Radio Monteceneri, che donò...