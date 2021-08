La scomparsa, fulminea e brusca, di Marco Borradori, lascia disarmati e sgomenti e rammenta la nostra precarietà, la nostra fragilità, l’essere di passaggio su questa terra così amata ma talvolta così difficile nelle sue improvvise tragedie, individuali o collettive. Chi scrive ha incontrato l’ultima volta Marco Borradori cinque giorni fa, durante uno degli eventi del Locarno Film Festival: contesto ideale per una conversazione leggera e allegra, che lasciasse da parte per un momento le sue preoccupazioni per la situazione politica a Lugano e per un inizio di legislatura a dir poco turbolento che ha messo il Municipio, e in particolare chi lo incarna in prima persona - ovvero il sindaco - fin da subito sotto pressione. La passione comune per la corsa è sempre stata l’argomento per riannodare...