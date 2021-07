Lontani dai riflettori internazionali, che in questi giorni stanno esaltando le gesta degli eroi di Euro2020, centinaia, forse migliaia di disperati provenienti dall’Africa si sono nuovamente messi in cammino per tentare di attraversare in barca o in gommone le insidiose acque del Mar Mediterraneo, in cerca di fortuna nel Continente ricco e dalle mille speranze, partendo dalle coste della Libia o della Tunisia. Un viaggio tortuoso, difficile, che più di qualcuno di loro, peraltro, non concluderà mai, visto che dall’inizio dell’anno a oggi sono affogate in mare oltre 800 persone. Per molti di questi futuri profughi, la sfida con la vita si arenerà ancora prima di lasciare la terraferma. Dio solo sa per quanto, magari tra le pareti delle terrificanti prigioni libiche, dove si stupra e si tortura,...