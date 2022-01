Un tema, due modi di affrontarlo, due approcci e due distinte conclusioni. A darci l’assist per illustrare le due facce della politica è l’ormai tristemente famoso caso dell’ex funzionario del DSS, condannato in via definitiva a una pena detentiva sospesa di diciotto mesi per aver abusato di una giovane: l’uomo è stato riconosciuto colpevole di coazione sessuale ma anche di violenza carnale. Una vicenda sulla quale il mondo della politica si era acceso alla luce della più lieve sentenza di primo grado che aveva visto il giudice scusarsi a processo in nome dello Stato. Da quel momento c’era stata una escalation di emozioni con i toni che si erano fatti elevati ed esponenti di primo piano di diversi partiti che si erano surriscaldati. Un ampio fronte aveva chiesto a gran voce una Commissione...