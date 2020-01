Con concorrenza dei sistemi si intende la possibilità per i singoli Stati di organizzarsi nel modo più consono ed efficiente tenendo conto anche delle loro specificità: storia, cultura, costumi, caratteri. Ovviamente, anche per l’inettitudine delle classi dirigenti e un maggior o minor senso civico dei cittadini, vi saranno Stati meglio amministrati di altri, il che si traduce in...