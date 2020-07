La campagna appena lanciata da Viola Amherd in vista della votazione popolare del 27 settembre sui nuovi aerei da combattimento è l’ultimo atto di un’operazione in corso da più di quattro anni e curata sin qui nei minimi dettagli. Con un imperativo di fondo: creare passo dopo passo, con un progetto trasparente e controllato, il consenso sul rinnovo della flotta, evitando in primo luogo gli errori commessi nel 2014, culminati con la disfatta dei Gripen. Furono fatali ai caccia svedesi (che dovevano rimpiazzare i vecchi Tiger) le lacune in termini di comunicazione, le più o meno velate divergenze all’interno degli ambienti borghesi sul tipo di velivolo (al Gripen, non ancora operativo, venne affibbiato l’appellativo di «aereo di carta») e le contraddizioni fra gli stessi militari. Ai voti degli...