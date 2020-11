Il peggio della seconda ondata è alle nostre spalle. La conferma è giunta ieri dai dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Sono i dati che contano nel nostro Paese. Ne abbiamo scritto venerdì. Il dopo sta confermando. Questo non vuol dire che si possa improvvisamente dimenticare l’emergenza: tutt’altro. Occorre tenerla ben presente, affinché le curve delle ospedalizzazioni e dei decessi continuino a scendere. Lo faranno se prevarranno i comportamenti responsabili: igiene delle mani e distanza interpersonale, soprattutto; niente assembramenti; e poi mascherina dove le autorità la prescrivono. Ma attenzione: la mascherina non protegge molto e anzi inganna se non è utilizzata in modo ottimale. Lo dicono gli studi scientifici e lo ripete l’OMS. È dunque presto, anzi prestissimo...