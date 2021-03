Sento spesso commenti di disprezzo verso le forze dell’ordine, come ovunque cresce la ribellione violenta verso di loro. La violenza non è solo quella spettacolare, l’aggressione o la rissa. La violenza è anche il disprezzo che sale da certe frange non soltanto giovanili verso i simboli dello Stato che ha le sue regole. È una forma di violenza anche disprezzare lo Stato, che per molti è qualcosa di astratto e quindi vedono nei suoi tutori degli avversari, se non dei veri e propri nemici. Non occorre fare il nostro mestiere per conoscere storie e situazioni diverse con un denominatore comune, che non è tanto quello dell’insoddisfazione o dello scetticismo nei confronti dello Stato, quanto piuttosto indizio di ribellione. Lo Stato per molti è repressore, un mangiasoldi inclemente che toglie...